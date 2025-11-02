Finale allo sprint, Kipruto vince la maratona di New York

In un finale sul filo di lana il kenyota Benson Kipruto si è aggiudicato la 54esima edizione della maratona di New York in 2:08:09. Letteralmente alle sue spalle il connazionale Alexander Mutiso Munyao, vincitore di Londra 2024 che gli ha dato del filo da torcere fino all'ultimo chilometro a Central Park. Kipruto - che ha nel palmares vittorie a Tokyo Chicago e Boston - ha battuto Munayo di 16 centesimi di secondo. Fuori gioco la star di Eliud Kipchoge, il maratoneta due volte campione olimpico che a New York ha chiuso la sua carriera. Daniele Meucci è arrivato undicesimo. L'italiano ha tagliato il traguardo di Central Park in 2:10:40.

La kenyana Hellen Obiri ha vinto la sua seconda maratona di New York in 2:19:51. 35 anni, ex mezzofondista, Obiri nel 2023 aveva già trionfato a New York. La Obiri ha polverizzato il precedente record di Margaret Okayo (2:22:31) in una maratona di New York che era imbattuto da 22 anni.

Lo svizzero Michel Hug ha vinto il suo settimo titolo nella maratona di New York, categoria sedia a rotelle, con un tempo di 1:30:16. L'americana Susannah Scaroni ha trionfato nella categoria paralimpica con 1:42:10. E' alla sua terza vittoria a New York. Hug ha vinto in precedenza nel 2013, 2016, 2017, 2021, 2022 e 2023.