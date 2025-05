Finale di Champions a Monaco: tifosi di Inter e PSG invadono la città

Si animano di tifosi dell'Inter e del Psg le fan zone di Monaco di Baviera, Odeonsplatz per i nerazzurri, Konigsplatz riservata ai francesi in attesa della finale di Champions.

Strade invase dalla marea dei supporters di entrambe le squadre nel centro di Monaco, alberghi presi letteralmente d'assalto. Cori, slogan, canti per far sentire a ciascuna squadra un sostegno forte e caloroso. Dalle 11 aperte le aree riservate alle tifoserie. Chiusura alle 16 per permettere ai tifosi di raggiungere lo stadio - l'Allianz Arena - e poi seguire le istruzioni per la coreografia.

Nel settore dedicato ai sostenitori dell'Inter saranno posizionate, su ogni seggiolino, le bandierine che serviranno per la coreografia pre-partita. L'indicazione per tutti i tifosi è la seguente: all'ingresso in campo delle squadre, la bandierine andranno tenute tese, con due mani, in modo da creare la macchia di colore nerazzurra. Dopo l'inno della Champions, invece, andranno sventolate.

Resta l'attenzione per il tema della sicurezza e per la presenza di tanti, tra i ventimila e i trentamila solo nerazzurri, privi del tagliando. Da ieri elicotteri e pattuglie presidiano la città.

Stasera alle 21 calcio di inizio per una finale molto attesa fra Inter e PSG, prima del kick off esibizione della leggendaria rock band dei Linkin Park.