Finale di Coppa Italia: Bologna torna in campo dopo 51 anni

"Quella di domani è una finale da cui il Bologna manca da 51 anni." Trentamila tifosi rossoblù verranno allo stadio Olimpico, con tanti giovani che non hanno mai visto i colori rossoblù alzare un trofeo. "Spero che domani abbiano questa gioia". Lo ha detto l'allenatore del Bologna, ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con le squadre di Milan e Bologna, alla vigilia della finale di coppa Italia. "Grazie presidente per averci ricevuto qui oggi - ha aggiunto Italiano - mi auguro che domani sarà un grande spettacolo per tutti".