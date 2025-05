Finale di Coppa Italia: Milan vs Bologna con tecnologie innovative e riprese spettacolari

A poche ore dal fischio d'inizio della Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che vedrà Milan e Bologna affrontarsi sul prato dello stadio "Olimpico" di Roma, Lega Serie A si appresta ad offrire ai tifosi sugli spalti e al pubblico che assisterà al match in televisione da tutto il mondo, uno spettacolo innovativo e coinvolgente.

Le migliori tecnologie al servizio dell'evento, le telecamere più evolute e nuove accattivanti inquadrature caratterizzeranno le riprese che saranno trasmesse in circa 180 paesi nel mondo dagli oltre 50 broadcaster che seguiranno il match. A sottolineare l'importanza della finale, si registrerà una partecipazione senza precedenti di operatori esteri su scala globale, non soltanto per commentare la partita dallo stadio ma anche per integrare il segnale internazionale con interviste e contenuti customizzati per il proprio mercato.

Sarà ancora una volta una produzione televisiva da record, con l'impiego sul campo di 31 telecamere per la produzione Host, più quelle del canale tematico dei Club, le integrazione del primario licenziatario nazionale Mediaset (8), principalmente per la realizzazione delle proprie attività di personalizzazione pre e post partita e dei Broadcaster internazionali presenti sul posto. Oltre a queste, ci saranno inoltre le telecamere di Radio TV Serie A con RDS, con il commento on site, del Magazine internazionale e quelle per la realizzazione dei contenuti speciali ad uso social media di Lega Serie A e dei due Club finalisti.

Le principali novità saranno rappresentate, oltre che dalla Robycam, dall'aggiunta, ai tradizionali Supermotion, di un Ultramotion cinematografico, all'implementazione della modalità EVS Extramotion che consentirà di rendere in Supermotion l'output di telecamere tradizionali, alla nuova telecamera "SONY P50-A" montata su Steady-cam in modalità Supermotion. Vi saranno inoltre nuovi posizionamenti delle camere 'in opposite', delle retroporta alte ai 2 angoli, della cosiddetta "beauty", nonché l'utilizzo di due nuove telecamere che, poste sulla tribuna Monte Mario, grazie alla tecnologia "SONY" in AI opereranno in Autotracking, seguendo in automatico gli allenatori. Il tutto sarà poi corredato da due droni che regaleranno punti di vista unici e spettacolari sullo stadio e sulle azioni di gioco, tra cui una speciale "Fly-Cam" ("Frecciarossa cam") che si muoverà su 3 lati del campo a circa 5 metri d'altezza, oltre le bandierine del calcio d'angolo.

Nel pre-gara e nell'intervallo, sui maxischermi dello stadio verranno proposte immagini dei tifosi sugli spalti o immagini di giocatori "Legends" che si abbracciano sul campo ripresi con una telecamera dedicata (denominata "Borotalco Hug Cam"). Anche in questa occasione, come per le semifinali, sarà sperimentata la modalità di annuncio al pubblico allo stadio, in diretta, della decisione arbitrale che sarà proiettata in simultanea sul maxischermo.

"Raccontare oggi una Finale di Coppa Italia significa portare, grazie a riprese live all'altezza delle migliori produzioni cinematografiche, sempre più gli spettatori all'interno dell'evento, facendogli vivere le stesse emozioni che si provano allo stadio - ha dichiarato l'ad di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Sono ormai diversi anni, infatti, che continuiamo ad alzare il livello dello spettacolo televisivo in ogni edizione, utilizzando le telecamere e soprattutto le tecnologie più avanzate, per costruire una narrazione coinvolgente che accompagni i tifosi della Serie A collegati dagli oltre 180 Paesi nel mondo vicino all'azione, mostrandogli ogni dettaglio di gioco con una qualità delle immagini senza precedenti. A riprova del crescente interesse suscitato da questa finale di Coppa Italia, riscontriamo inoltre un significativo aumento dei broadcaster esteri licenziatari presenti 'on-site' per arricchire le loro trasmissioni con collegamenti e interviste a bordo campo. Un`importante novità di questo match sarà l'utilizzo e il potenziamento degli strumenti di Virtual Advertising, che ci permetteranno di ottimizzare gli spazi pubblicitari nei diversi segnali tv in Italia e all'estero, garantendo ai nostri partner una visibilità sempre maggiore e personalizzata per ciascun mercato".