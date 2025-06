Finale Nba: Thunder e Pacers in parità dopo Gara-4, Shai decisivo

Continua il testa a testa tra gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers nella finale Nba. A Indianapolis, è stata la squadra di casa a imporsi in gara-4 per 111-104, portando il punteggio parziale sul 2-2. La prossima sfida si terrà in Oklahoma, prima di tornare in Indiana per Gara-6, giovedì prossimo, quando una delle due squadre avrà l'opportunità di vincere il suo primo titolo.

L'energia, il lavoro di squadra e le giocate brillanti sembravano aver portato il match dalla parte dei Pacers, sostenuti dal pubblico di casa, ma i Thunder sono riusciti a ribaltare lo svantaggio di 10 punti che accusavano alla fine del terzo quarto e a strappare una vittoria cruciale, imponendosi nel quarto quarto con un parziale di 31-17. Shai Gilgeous-Alexander ha molto sofferto la pressione difensiva di Indiana, ma ha alzato il livello quando ce n'era più bisogno. Ha segnato 13 punti (dei suoi 35 totali) negli ultimi quattro minuti, dalla lunga e dalla media distanza ed è stato implacabile nei tiri liberi (10 su 10). "Abbiamo mostrato tutta la nostra volontà, abbiamo lottato per rimanere in partita nel terzo quarto, quella è stata la chiave. Loro avevano il vento in poppa, stavamo giocando male. Sarebbe stato facile arrendersi", ha dichiarato l'allenatore dei Thunder, Mark Daigneault.

Indiana ha sprecato gli ultimi minuti, segnando il suo ultimo canestro a 3'20'' dalla sirena. "Il nostro attacco ha iniziato a ristagnare. Non riuscivamo più a prendere rimbalzi, è diventato difficile trovare il ritmo", si è lamentato coach Rick Carlisle, che ha lungo aveva sperato di andare a gara-5 in vantaggio 3-1. Il miglior marcatore dei padroni di casa è stato Pascal Siakam, con 20 punti, due in più di Tyrese Haliburton, mentre Oklahoma ha avuto anche 27 punti da jalen Williams e 20 da Alex Caruso.