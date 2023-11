Finale Wta Finals, rinvio a domani a causa del maltempo

La pioggia è stata sempre protagonista a Cancun, dove stanno volgendo al termine le WTA Finals 2023 (montepremi 9 milioni di dollari) sul cemento dell' "Estadio Paradisus". Nella sola semifinale conclusasi nella notte italiana, la statunitense Jessica Pegula (n.5) ha sconfitto nettamente (6-2, 6-1), in un'ora esatta di partita, la connazionale Coco Gauff (n.3). La sfida tra la bielorussa Aryna Sabalenka (n.1) e la polacca Jessica Pegula, invece, è stata sospesa dopo soli tre game e rinviata di 24 ore: 2-1 il punteggio in favore della 22enne di Varsavia al momento dell'interruzione, dopo appena 19 minuti di gioco. Una partita fondamentale anche per decidere chi chiuderà la stagione sul trono mondiale, anche se per riuscirci a Swiatek non basterebbe battere Sabalenka ma dovrebbe anche vincere il torneo. Di conseguenza, gli organizzatori hanno deciso di spostare a lunedì la finale. Lontano dall'immagine da cartolina delle foto promozionali dell'evento, piogge intense e forti venti hanno tormentato la località balneare messicana, scelta a settembre per ospitare su campi scoperti il torneo di fine stagione con le otto migliori giocatrici del mondo.