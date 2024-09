Finisce a 35 partite imbattibilità del Leverkusen in Bundesliga

Si è interrotta la striscia positiva del Bayer Leverkusen in Bundesliga. I campioni di Germania, imbattuti nel torneo nazionale da 35 partite, oggi hanno perso 3-2 in casa contro il Lipsia, con rete decisiva degli ospiti di Openda al 35' st. In precedenza il Leverkusen aveva chiuso sul 2-1 a proprio favore il primo tempo, con i gol di Frimpong e Grimaldo, e di Kampl per gli ospiti nei minuti di recupero. Nella ripresa la doppietta di Openda ha ribaltato la situazione. Momenti di paura al 10' pt, quando il difensore del Lipsia Haidara è svenuto per qualche istante dopo aver ricevuto un calcio sul volto da Boniface del Bayer che stava tentando di colpire il pallone in rovesciata. Haidara si è poi ripreso e poco dopo ha chiesto al suo tecnico Marco Rose di essere sostituito. Ma Rose non gli ha dato retta, e lo ha calmato. Una decina di minuti dopo Rose è stato espulso per doppia ammonizione, avendo preso due gialli in nemmeno mezzora per le sue proteste con troppa veemenza nei confronti dell'arbitro. Quanto al Bayer Leverkusen, in tutta la scorsa stagione, 2023-'24, aveva perso tra Bundesliga, Coppa di Germania e coppe europee, una sola partita, la finale di Europa League contro l'Atalanta. Invece l'imbattibilità 'domestica' (quindi contando anche le partite della Coppa di Germania) durava da 43 partite e 463 giorni.