Fiorentina ancora ko, a San Siro l'Inter vince 3-0
La Cremonese passa in casa del Genoa, senza reti Bologna-Torino
La Fiorentina regge più di un'ora l'assedio dell'Inter a San Siro, ma finisce per soccombere nella ripresa, sotto le reti di Calhanoglu (doppietta per lui, il secondo gol su rigore) e Susic. I viola hanno solo tre punti dopo 9 turni di campionato, la peggior partenza della loro storia. L'Inter aggancia il Milan al terzo posto.
Colpo della Cremonese in casa del Genoa. Grazie alla doppietta di Bonazzoli i grigiorossi salgono a 14 punti, uno sotto la Juventus. Partita sospesa per diversi minuti per il lancio di oggetti in campo e l'accensione di fumogeni da parte dei tifosi genoa.
Finisce senza reti Bologna-Torino.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su