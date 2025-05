Fiorentina: Davide De Gea rinnova fino al 2028, ufficialità imminente

La Fiorentina non ha ancora il nuovo allenatore ma si è assicurata il portiere per il futuro: Davide De Gea ha accettato la proposta del club e ha prolungato il contratto fino al 2028, legando in pratica la parte finale della sua straordinaria carriera ai colori viola. L'ufficialità è attesa nelle prossime ore. Il numero uno spagnolo, reduce da un anno di inattività dopo la conclusione della lunga avventura al Manchester United, si è rilanciato a Firenze dimostrando ancora le grandi doti che lo hanno reso uno dei migliori portieri della sua generazione. La dirigenza della Fiorentina sta anche lavorando sul nuovo accordo con l'esterno brasiliano Dodo.