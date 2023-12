Fiorentina e Ferencvaros pareggiano 1-1, primi i viola.

Nell'ultima partita del Gruppo F di Conference League, Ferencvaros e Fiorentina si sono divise la posta in palio con un punteggio di 1-1. La squadra viola si è qualificata come prima del girone e andrà direttamente agli ottavi, mentre gli ungheresi sono secondi e giocheranno i play off. I padroni di casa sono andati in vantaggio con Zachariassen, ma al 28' del secondo tempo Ranieri ha segnato il gol del pareggio. A inizio match, al 17', Nico Gonzalez si è infortunato ed è stato costretto a lasciare il campo.