Fiorentina, Ecco la lista per i playoff di Conference League

Nell'elenco figura anche Beltran da giorni al centro di rumors

di Redazione Sport
18 agosto 2025
C'è anche Lucas Beltran nella lista dei 28 giocatori a disposizione di Stefano Pioli per i playoff di Conference League che vedranno impegnata la Fiorentina contro gli ucraini del Polissya: l'attaccante argentino è sul mercato e dopo essere stato accostato a club brasiliani negli ultimi giorni si parla di un interesse da parte di club russi.

Ecco l'elenco completo in ordine alfabetico:

LISTA A Beltran, Bianco, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lezzerini, Mandragora, Pablo Marì, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.

LISTA B (giocatori cresciuti nel vivaio) Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli.

L'andata del playoff si disputerà il 21 agosto a Presov in Slovacchia alle ore 20, il ritorno sarà una settimana dopo, sempre alla stessa ora, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sede scelta dalla Fiorentina per questo impegno a causa dei lavori di ristrutturazione in corso al Franchi.

