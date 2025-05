Fiorentina in corsa per la finale di Conference League: sfida decisiva contro il Betis

La Fiorentina è rientrata dalla Spagna dopo la semifinale di andata di Conference League in casa del Betis persa 2-1. Ma la rete di Ranieri nella ripresa permette ai viola di tenere aperta la semifinale di ritorno in programma giovedì prossimo al Franchi. ''Non è finita, noi ci crediamo'' il messaggio via social di De Gea che condensa il pensiero di tutti i compagni. La squadra di Palladino ha svolto un allenamento nel centro sportivo del Siviglia prima di fare ritorno a Firenze, con solo poche ore per preparare la trasferta di domenica all'Olimpico contro la Roma, uno scontro diretto importante per restare in corsa per un posto in Champions.

Palladino ne è consapevole ma deve fare i conti con la stanchezza fisica e mentale del proprio gruppo e con alcune assenze pesanti: oltre a quella di Dodo reduce dall'intervento di appendicite (con metodo comunque poco invasivo) e intanto ha ripreso a correre puntando ad esserci almeno per la sfida con il Betis di giovedì prossimo, s'aggiunge quella di Cataldi uscito dolorante ieri nel corso del primo tempo per un problema muscolare. La situazione del centrocampista ex Lazio verrà definita domani dopo alcuni controlli. Tra le fila viola mancherà infine anche Ranieri fermato dalla squalifica. Dunque l'allenatore viola dovrà cercare correttivi e alternative per schierare una Fiorentina competitiva e concentrata sulla sfida contro i giallorossi battuti all'andata per 5-1. Quella però era un'altra Roma rispetto a quella attuale rilanciata da Claudio Ranieri uno dei tanti ex di questa partita.