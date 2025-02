Fiorentina in emergenza: successo insperato contro l'Inter, Palladino guarda alla Champions

"Una serata perfetta, magica. Nonostante l'emergenza più totale. Nelle difficoltà si sono viste forza e valore di questo gruppo, grande umanamente oltre che tecnicamente. E' stato tutto perfetto, eppure tanta gente ha giocato in ruoli adattati, come Parisi". Comuzzo febbricitante, Adli non recuperato: "Avevo solo 13 giocatori a disposizione. Ma prima della partita li ho guardati negli occhi e li visti carichi". Così Raffaele Palladino, al microfono di Sky Sport, ha commentato l'insperato successo sull'Inter di una Fiorentina in emergenza.

"Questa vittoria ci dà tanta autostima. Obiettivo Champions? E' una ambizione giusta, ma solo lavorando lo si può inseguire. Devo anche ringraziare anche lo staff per come ha preparato gli schemi sui calci piazzati" ha concluso l'allenatore.