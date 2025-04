Fiorentina in semifinale di Conference League: sfida al Real Betis

Per la terza stagione consecutiva la Fiorentina accede, questa volta con una certa sofferenza, alla semifinale di Conference League grazie al 2-2 con il Celje nel ritorno dei quarti, giocato allo stadio Artemio Franchi. Le reti viola sono state segnate da Mandragora e Kean. Annullate per fuorigioco dopo esame del Var altre due reti, realizzate da Ranieri ed ancora da Kean. In Slovenia la Fiorentina aveva vinto 2-1. Per un posto in finale la squadra di Palladino affronterà gli spagnoli del Real Betis, che hanno pareggiato 1-1 in casa del Jagiellonia, dopo averlo battuto 2-0 all'andata.