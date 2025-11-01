Fiorentina: out Gosens, lesione di primo grado a coscia sinistra

Non c'è Robin Gosens nella lista dei 23 giocatori convocati da Stefano Pioli per la partita di domani alle 15 al Franchi contro il Lecce. L'esterno tedesco, uscito anzitempo mercoledì nella gara di San Siro con l'Inter, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato una lesione di primo grado del retto femorale della coscia sinistra. Gosens ha già iniziato il percorso di recupero e sarà rivalutato nel corso della sosta: oltre a quella di domani salterà anche la trasferta di Conference con il Mainz e quella successiva di campionato domenica con il Genoa.