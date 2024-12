Fiorentina: Palladino, 'Bove ci guarda e fa il tifo per noi'

"E' stata una settimana difficile ma la squadra sa che Edo sta bene, ci guarda e fa il tifo per noi". Così Raffaele Palladino alla vigilia della partita al Franchi, alle 12,30, contro il Cagliari. "I ragazzi vogliono fare una bella prestazione e cercare di portare punti a casa anche per riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia - ha proseguito il tecnico attraverso i canali del club - Faremo di tutto per evitare di commettere quelle disattenzioni che sono risultati decisive mercoledì contro l'Empoli, in campionato non possiamo permettercelo, oltretutto contro un avversario in salute come la squadra sarda''. Fra i viola torna a disposizione Adli dopo la febbre accusato nel match di coppa ma mancherò Pongracic per una botta rimediata alla coscia.