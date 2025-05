Fiorentina: Palladino guarda avanti alla Conference League dopo la sconfitta con la Roma

"La lotta all'Europa è ancora aperta, non buttiamoci giù. Dobbiamo archiviare subito la gara di oggi e pensare a giovedì in Conference che sarà una finale". Lo ha detto Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma. "Dal sette luglio questi ragazzi mi stanno dando tanto, sono esemplari e competitivi - ha aggiunto -. Anche Zaniolo oggi ha fatto bene, l'ho visto motivato in settimana e l'ho buttato dentro. Ho sempre una risposta positiva dai ragazzi che giocano".

E poi ancora: "Noi italiani a volte abbiamo dei campioni in casa e non li sappiamo proteggere, Zaniolo è stato un grande calciatore prima degli infortuni e ora sta ritrovando continuità. E' un bravo ragazzo, si impegna, va protetto".

Infine sull'analisi della gara: "Faccio i complimenti alla Roma che sta facendo qualcosa di straordinario, la nostra è stata un'ottima partita con tante occasioni, ma abbiamo affrontato un portiere in uno stato strepitoso. Oggi gli episodi non ci sono andati bene".