Fiorentina, Palladino: "Orgoglioso dei miei ragazzi dopo la sfida contro l'Inter"

"Rifarei le stesse scelte, sono per la meritocrazia e giovedì abbiamo fatto una grande prestazione. Oggi mi sentivo di riproporre gli stessi dieci, ma stasera sono orgoglioso dei miei ragazzi. Abbiamo tenuto testa ad una grande squadra come l'Inter, che lotterà per lo scudetto. Siamo usciti da San Siro a testa alta. Non parlo mai degli arbitri ma il rammarico è su quell'errore sul calcio d'angolo, a mio avviso è una cosa che dobbiamo migliorare". Lo ha detto il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, dopo la sconfitta contro l'Inter. "A gennaio abbiamo migliorato la squadra, il mio compito è inserirli piano piano perché abbiamo avuto poco tempo per lavorare insieme. Ma sono ragazzi molto applicati che stanno già capendo quello che devono fare in un gruppo già ottimo. Sono sicuro che faremo un ottimo lavoro da qui a fine campionato".