Fiorentina, Palladino soddisfatto dopo il pari col Milan: "Crescita e personalità"

"Io devo essere pompiere, devo tenere un profilo basso. Stiamo crescendo. Abbiamo preso una bella strada: abbiamo altre sette partite e vogliamo giocarcela con tute quante. Abbiamo uno stato psico-fisico importante. C'è serietà: dobbiamo avere umiltà e pedalare. È tutto aperto": lo dice il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino a Sky dopo il pari contro il Milan a San Siro.

"Oggi siamo venuti qua a San Siro dove abbiamo affrontato una grande squadra, individualmente impressionante - spiega - con giocatori di qualità che si accendono in qualsiasi momento. Noi abbiamo fatto grande partita di personalità, di intensità. Abbiamo avuto tante occasioni per vincere la partita. Credo sia stata una bellissima partita: come si poteva vincere, si poteva perdere. Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra e la crescita. La strada è giusta. Abbiamo fatto 7 punti con Milan, Atalanta e Juventus".