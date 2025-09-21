Fiorentina: Pradè, Pioli ha la nostra fiducia illimitata

Fiducia "illimitata" a Stefano Pioli. Lo ha voluto ribadire il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la sconfitta per 2-1 al Franchi contro il Como, la seconda di fila. "Siamo dispiaciuti, non ci aspettavamo questi risultati, ma siamo appena all'inizio di un percorso e Stefano gode della nostra fiducia illimitata. E' il nostro condottiero, un uomo di esperienza, la stagione è ancora lunga, la squadra è ottima, siamo fiduciosi e convinti che ne verremo fuori usciremo". Il clima è comunque di delusione e non potrebbe essere diversamente come ha ammesso anche Pioli: "Un inizio così difficile non me lo aspettavo, sono amareggiato e triste, capisco i tifosi e i loro fischi vanno accettati anche se preoccupa questo clima di negatività. Dobbiamo tutti dare e fare di più, io per primo, è compito mio trovare la soluzione ai problemi e cercare di far diventare la Fiorentina una squadra di livello".