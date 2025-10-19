Fiorentina: Pradè, solo Pioli può toglierci da questa situazione

"Oggi la Fiorentina ha giocato una grande gara, di cuore. Non meritava di perdere e non meritava di perdere in questa maniera. Usciamo sconfitti in una maniera dolorosa, ci dispiace. La nostra classifica è deficitaria, non ce l'aspettavamo. Abbiamo tre punti dopo sette partite, non siamo questa come squadra. Se c'è una persona che ci può togliere da questa situazione è solo Stefano (Pioli, ndr). Il resto è colpa mia, la contestazione può essere solo mia". Lo ha detto il ds della Fiorentina Daniele Pradé, commentando a Dazn la sconfitta contro il Milan. "La proprietà mi ha messo a disposizione 90 milioni per rinforzare la squadra, quindi la colpa è solo mia. È una stagione strana - ha aggiunto Pradè - ma è appena all'inizio e possiamo fare molto. Sono dispiaciuto per il presidente e per i tifosi, che non meritano questa situazione. Se c'è una persona che ha fiducia è Stefano Pioli, se c'è una persona che dovrebbe essere cacciata o dimettersi dovrei essere solo io. Gli altri devono fare solo il loro lavoro e sapere che sono una grande squadra".