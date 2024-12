Fiorentina: Ranieri, Edoardo sta bene ma ci vuole più rispetto

"Edoardo lo sentiamo tutti i giorni. Per fortuna sta bene e sta facendo tutti gli esami necessari, noi non vediamo l'ora di rivederlo e riabbracciarlo. Però dico una cosa: ci vuole un po' di rispetto in più perché stanno uscendo tante cose non vere. Chiedo un po' di rispetto e di privacy nei suoi confronti". Così il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ai microfoni di Dazn poco prima dell'inizio della sfida al Franchi contro il Cagliari, sulle condizioni di Edoardo Bove, ricoverato all'ospedale di Careggi di Firenze da domenica scorsa quando è stato colpito da un malore al 17' della sfida contro l'Inter.