Fiorentina sconfitta dal Como: Palladino ammette responsabilità e parla delle difficoltà

"È stata una giornata storta. Io per primo non sono riuscito a trasmettere l'energia giusta alla squadra e mi assumo ogni responsabilità. Complimenti al Como, che ha disputato una gara di grande personalità. Siamo partiti bene, ma poi ci siamo allungati e innervositi. Il primo gol è arrivato per una nostra disattenzione, dopodiché loro si sono abbassati e il gioco si è spezzettato". Così l'allenatore della Fiorentina Raffaelle Palladino ha analizzato la sconfitta contro il Como.

Una Fiorentina che ha dovuto fare a meno anche di Kean al centro dell'attacco: "Oggi ha giocato Zaniolo, che può ricoprire quel ruolo ma necessita di tempo. Nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in più, ma non siamo riusciti a scardinare la loro difesa a cinque. Chi è subentrato ha cercato di dare il proprio contributo. Purtroppo, Gudmundsson ha subito un colpo alla schiena e abbiamo perso una sostituzione". E sulle parole di Pongracic ("La Fiorentina va meglio quando gli altri fanno la partita…") mister Palladino ha sottolineato che: "Eravamo fermi e statici ma eravamo partiti bene. Nella ripresa abbiamo avuto un possesso palla sterile ma il Como si è abbassato ed è passato a cinque in difesa".