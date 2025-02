Fiorentina senza Kean contro il Como: Palladino cerca soluzioni in attacco

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Como domenica prossima senza Moise Kean. Il centravanti viola mancherà infatti per squalifica dopo l'ammonizione rimediata lunedì scorso durante la gara con l'Inter a Milan: Raffaele Palladino quindi si ritrova nel difficile compito di sostituire il capocannoniere della squadra (15 reti) nonché il secondo marcatore più prolifico della Serie A, dietro soltanto all'atalantino Mateo Retegui. Il tecnico viola, che parlerà domani in conferenza stampa alle 12,30 al centro sportivo, sta sfruttando questi giorni di lavoro per valutare e provare varie soluzioni, dall'avanzamento di Lucas Beltran che in questa stagione finora ha ricoperto perlopiù il ruolo di trequartista o esterno, all'impiego di Zaniolo prima punta. In vista di domenica potrebbe debuttare da titolare anche Fagioli considerando che Adli per adesso continua a restare in dubbio per il problema alla caviglia di cui soffre da qualche settimana. Fra i giocatori sotto esame anche il difensore Pablo Marì, uno degli acquisti della sessione invernale di mercato, alle prese con un problema fisico accusato quando ancora militava nel Monza. Rispetto alla trasferta persa contro l'Inter torna intanto disponibile Comuzzo che ha smaltito il turno di squalifica: il giovane centrale è favorito per una maglia da titolare accanto a capitan Ranieri.