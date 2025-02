Fiorentina si rilancia: vittoria fondamentale contro il Lecce, Palladino soddisfatto

''Venivamo da un momento delicato, oggi era fondamentale vincere da squadra, non è stato facile, ringrazio i ragazzi che hanno dato tutto''. Così Raffaele Palladino al termine dell'1-0 sul Lecce che ha permesso alla Fiorentina di rilanciarsi dopo le ultime tre sconfitte e riportarsi al 6° posto.''Stiamo facendo un ottimo campionato, mai negli ultimi cinque anni la Fiorentina ha avuto 45 punti a questo punto della stagione - ha sottolineato il tecnico viola - Abbiamo tanti infortuni, siamo ambiziosi, i ragazzi sono stati male per le tante critiche anche esagerate di questo periodo, non li aiuta, abbiamo bisogno di energia positiva, dei nostri tifosi che anche stavolta ci hanno trascinati. Vero che le vittorie aiutano a trasmettere entusiasmo, ce la stiamo mettendo tutta. Questo successo è stato meritato e va cavalcato. Anche in vista dei prossimi impegni di Conference. Spero per giovedì di recuperare Kean''. Ha aggiunto Robin Gosens autore del gol-partita: ''E' una vittoria molto importante, in queste settimane è successo un po'di tutto, ma siamo sempre lì, abbiamo dimostrato di essere squadre e con questi tre punti faremo vedere che ci siamo anche noi. Abbiamo lottato con ordine e compattezza, speriamo che questa vittoria ci trasmetta fiducia per il prosieguo del campionato'' ha aggiunto il giocatore tedesco. Fiducia che ha provato a infondere a Palladino e a tutta la squadra il presidente Rocco Commisso con una telefonata prima del match concui ha evidenziato la sua importanza e incoraggiato alle allenatore e giocatori. ''Mi ha fatto molto piacere - ha raccontato Palladino - voglio molto bene al presidente, è una persona che stimo, ha tanto cuore''. Amareggiato Marco Giampaolo che fino all'ultimo ha sperato di uscire dal Franchi almeno con un punto. ''Ho avuto la sensazione in alcuni momenti che potessimo giocarcela alla pari con i viola. Ho provato a spingere la squadra perché dovevamo fare qualcosa di più, forse serviva più coraggio anche se non ci è mancata la personalità specie nel secondo tempo. Nell'intervallo ho detto ai miei giocatori che non potevamo perdere questa partita, purtroppo non è andata così. Comunque si lavora per cercare di migliorarsi sempre, mancano ancora 11 gare. Intanto posso dire che la mia squadra oggi ha davvero dato tutto''.