Fiorentina supera Lecce 1-0: gol decisivo di Gosens nella 27ª giornata di Serie A

Fiorentina batte Lecce 1-0 (1-0) nel primo anticipo della 27/a giornata della Serie A. Dopo 9' i viola la sbloccano grazie al gol di testa di Gosens, su cross di Dodò. L'occasione migliore per il Lecce con Karlsson, poco prima dell'intervallo, ma De Gea gli chiude lo specchio. Nel secondo tempo Beltran ha la chance per raddoppiare ma colpisce il palo su rigore e poi prende una traversa. In classifica la Fiorentina riscavalca il Bologna e torna momentaneamente sesta, il Lecce è alla quarta partita senza vittorie e senza gol.