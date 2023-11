Fiorettisti Azzurri d'Oro a Cdm Istanbul, Italia in Scherma

Comincia al meglio per l'Italia la coppa del mondo di fioretto. Sono d'oro gli azzurri guidati dal ct Stefano Cerioni che, nella tappa inaugurale di Istanbul, hanno conquistato un risultato importantissimo sulla strada che porta alla qualificazione Olimpica per i Giochi di Parigi 2024. E anche la migliore risposta alla ripresa della stagione dopo i rimpianti del quinto posto a squadre al mondiale di Milano. Privi dell'iridato individuale Tommaso Marini, che sta recuperando dopo l'intervento alla spalla a cui si è sottoposto a inizio agosto, il quartetto composto da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi ha mostrato il meglio sulle pedane azzurre, battendo in finale il Giappone 45-41: gli azzurri avevano cominciato il percorso di gara nel tabellone degli ottavi di finale battendo l'Ucraina 45-20. Nei quarti subito un avversario durissimo, il team di Hong Kong che aveva battuto gli azzurri al Mondiale di Milano: ma stavolta il successo (45-38) è per l'Italia. In semifinale gli Stati Uniti battuti 45-39, staccando così il pass per la finale. Nell'atto conclusivo, Garozzo, Foconi e Macchi (con Bianchi in panchina) hanno lottato stoccata su stoccata con i giapponesi, fino al successo che ha portato gli azzurri sul gradino più alto del podio e fatto risuonare l'Inno di Mameli. Per l'Italia del fioretto maschile si chiude il primo appuntamento della coppa del mondo di fioretto maschile si chiude al meglio con l'oro a squadre, che si aggiunge alle due medaglie di bronzo conquistate nella gara individuale da Giorgio Avola e dal giovane Giulio Lombardi.