Fioretto italiano trionfa al Grand Prix di Shanghai con cinque medaglie

L'Italia del fioretto che conquista cinque medaglie in due gare nel Grand Prix di Shanghai, ultima tappa del circuito di coppa del mondo di specialità prima degli Europei di Genova 2025. Una domenica che regala l'oro di Martina Favaretto, l'argento di Tommaso Marini e tre bronzi griffati da Arianna Errigo, Martina Batini e Giulio Lombardi.

Nella gara femminile secondo successo consecutivo - terzo nel 2025 e ottavo in carriera - per Favaretto che supera tutte le sue avversarie con una prova da numero 1 del mondo, battendo in finale Lee Kiefer, per 15-11. Nella stessa gara, bronzo per Arianna Errigo (62/o podio in carriera tra Coppa del Mondo e Grand Prix) e Martina Batini (17/a medaglia per lei) in una gara che ha visto ben cinque azzurre tra migliori otto.

Nella prova maschile è d'argento il fioretto di Marini, dopo aver battuto in semifinale il due volte campione olimpico Cheung. È il 12/o podio in carriera per Tommy, il terzo nel 2025, mentre conquista il secondo bronzo in carriera tra i senior Giulio Lombardi. Il campione mondiale in carica si è imposto 15-13 su Cheung per 15-13, prima di venir superato in finale dall'altro atleta di Hong Kong, Choi, con il risultato di 15-12. Choi aveva sconfitto in semifinale Lombardi, per 15-9.

Archiviata la tappa di Shanghai, ora il fioretto azzurro del ct Simone Vanni mette nel mirino i Campionati Europei che l'Italia ospiterà in casa: Genova 2025, dal 14 al 19 giugno.