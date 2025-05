Flavio Cobolli avanza agli ottavi del torneo Atp 500 di Amburgo

Flavio Cobolli accede agli ottavi del torneo Atp 500 di Amburgo. Il 23enne romano, n.35 del ranking, ha battuto in rimonta - 5-7, 6-2, 6-2, dopo oltre due ore e mezza di partita - l'ucraino Vitaliy Sachko (n.235), ripescato in tabellone come lucky loser. In quella che è stata la sua prima vittoria dell'anno in un "500", Cobolli ha messo a referto lo stesso numero di vincenti del suo avversario (24), ma ben dodici errori gratuiti in meno (48 contro 60).