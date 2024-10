Flick 'tanta voglia di giocare, sarà un 'Clasico' bellissimo'

"Abbiamo voglia di giocare, sarà una bellissima partita, e avremo il nostro approccio. L'abbiamo avuto contro il Bayern e abbiamo visto che dovevamo migliorare. In ogni partita ci si adatta e ora ci adatteremo al Real Madrid, come in ogni match. Ci sono sempre giocatori veloci e anche il Real li ha, ma ho fiducia. La mia squadra sta facendo benissimo, contro il Bayern ha vinto, e fatto bene con la palla e senza. Ma siamo consapevoli che dobbiamo migliorare e adattarci alle diverse situazioni". Così Hansi Flick, allenatore del Barcellona, alla vigilia del 'Clasico' in casa del Real Madrid, al quale il Barça arriverà con un giorno di riposo in meno rispetto ai rivali. "Non possiamo farci niente - commenta Flick -. Il Real Madrid ha giocato martedì e noi abbiamo giocato mercoledì. Ognuno ha la sua posizione. I giocatori se la caveranno, si sono allenati molto bene". Flick rimane ottimista perché "abbiamo una squadra molto buona e giocatori eccezionali come Lamine Yamal. Per la partita contro il Bayern, ha dovuto pressare Davies dall'ultima linea e ha fatto quello che gli era stato detto. Lamine è molto veloce, sfrutta perfettamente lo spazio. È un giocatore fantastico con la palla, lo abbiamo visto contro il Bayern. È un onore vedere quello che ha fatto, ma è anche importante che migliori in difesa. Poi c'è anche Pau Cubarsí: se penso a come gioca e quello che ha fatto... Anche lui è molto bravo, è davvero bello vederlo giocare, ha sempre fame di migliorare, di allenarsi duramente, di alzare l'asticella. Dà tutto per il Barça, ha fatto un percorso straordinario". Quando si gioca al Bernabeu, fanno notare a Flick, c'è sempre l'incognita degli arbitri. "Fanno un lavoro molto duro - commenta Flick -. Non è mio compito, il mio è preparare i giocatori. Ho una buona esperienza con gli arbitri. Non ho problemi. Ho detto alla mia squadra di concentrarsi sulla prestazione. Se c'è qualcosa, viene controllato. Non guardiamo la prestazione dell'arbitro". Ma, gli dicono, al Bernabeu a volte succedono cose incredibili con gli arbitri. "Ditemele, non lo so... degli arbitri ho già parlato. Nello stadio del Real ho già giocato da giocatore e con gli arbitri non è successo nulla".