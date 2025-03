Flora Tabanelli vince la Coppa del Mondo di Freeski Park&Pipe

L'azzurra Flora Tabanelli ha conquistato la Coppa del Mondo generale di Freeski Park&Pipe. Grazie ai piazzamenti delle rivali, l'azzurra ha la matematica certezza di chiudere al primo posto la graduatoria che tiene conto dei risultati di Big Air, SlopeStyle e HalfPipe. Una affermazione iridata che si aggiunge alla coppa di cristallo del Big Air conquistata con una gara di anticipo. Nonostante la mancata qualificazione per la finale dello SlopeStyle a Tignes (Francia), infatti, Flora Tabanelli è irraggiungibile sia per la francese Tess Ledeux, sia per la cinese Ailing Eileen Gu.