Florenzi 'stupito da inizio Roma, con Milan sarà bella sfida'

"E' stato un inizio esaltante per tutte e due, forse la Roma sta facendo qualcosa in più sotto il punto di vista delle aspettative, ha fatto un grande inizio. Sarà sicuramente una bella partita. Della Roma mi ha stupito la partenza, non è facile assimilare quello che fa un mister come Gasperini sia livello fisico che tattico. Lo hanno fatto benissimo; con giocatori così forti davanti puoi sicuramente fare bene e la Roma ne ha di forti. Gli attaccanti hanno bisogno di fiducia, quando ce l'hanno è sempre tutto diverso. E Dybala dove lo metti sta bene". Così Alessandro Florenzi, ex di Roma e Milan, a margine dell'evento "Giovani e Memoria - Nostalgia di futuro" organizzato dal ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi, parla della sfida tra giallorossi e rossoneri. Poi, sulle difficoltà incontrate dalla Fiorentina, ammette che "non me lo aspettavo. Conosco lui, la sua storia, la sua umanità e il suo staff. Vedere la Fiorentina li sotto mi dispiace, soprattutto per Stefano Pioli", conclude.