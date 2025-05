Formula 1: Gran Premio di Città del Messico confermato fino al 2028

Firmato il contratto per il prolungamento fino al 2028 per le gare del GP di Formula 1 a Città del Messico. "Siamo molto di annunciare che il Gran Premio di Città del Messico continuerà a far parte del nostro calendario fino al 2028", ha dichiarato l'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali. "La Formula 1 è energia, passione ed emozione, e ogni anno l'atmosfera unica creata dai nostri tifosi a Città del Messico è una delle esperienze più incredibili e coinvolgenti del nostro campionato", ha aggiunto. La capitale messicana "è la patria della Formula 1", ha dichiarato la sindaca Clara Brugada, sottolineando che il Gran Premio di Città del Messico genererà 21 miliardi di pesos, circa 1,1 miliardi di dollari, nel 2025. "Il Gran Premio non solo attrae gli appassionati di sport motoristici, ma stimola anche l'economia locale della città, rafforza l'infrastruttura turistica e genera orgoglio", ha concluso.

Città del Messico si trova a oltre 2.200 metri sul livello del mare e l'atmosfera rarefatta influisce su turbocompressori, sistemi di raffreddamento e freni, oltre a ridurre la resistenza aerodinamica. La Formula 1 è tornata all'Autodromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico nel 2015 dopo 23 anni di assenza, per la gioia dei tifosi della nazione latinoamericana.

Il Gran Premio di Città del Messico di quest'anno si terrà dal 24 al 26 ottobre.