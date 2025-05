Formula 1 Imola: Piastri e Norris dominano le libere, Ferrari in difficoltà

Le McLaren hanno monopolizzato la prima sessione di libere della Formula 1 ad Imola, con Oscar Piastri primo davanti a Lando Norris, in 1'16"545. Terzo crono per la Williams di Carlos Sainz, poi George Russell su Mercedes. La prima delle Ferrari é quinta con Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc - fino a ieri alle prese con una leggera indisposizione - é dodicesimo. Tredicesimo Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. La sessione si é chiusa con un paio di minuti di anticipo per l'uscita di pista, senza conseguenze, di Bortoleto su Sauber. Seconda sessione di libere alle 17.