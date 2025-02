Formula 1, test Bahrain: Leclerc domina la mattina, Antonelli secondo

Alla fine della sessione mattutina del 'Day 3' dei test dei team di formula uno in Bahrain, il miglior tempo è quello del ferrarista Charles Leclerc, che ha girato in 1'30"811. Secondo tempo per Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes, in 1'30"888. In tutto Leclerc ha completato 66 giri del circuito di Sakhir, Antonelli 61. Terzo Lando Norris su McLaren, a un decimo da Leclerc. Ora sarà il turno della sessione pomeridiana, durante la quale saranno impegnati fra gli altri l'altro ferrarista Lewis Hamilton e il campione del mondo della Red Bull Max Verstappen.