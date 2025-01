Foro Italico: crescita record di praticanti sportivi nel 2023 secondo il Rapporto Sport 2024

"Il Foro Italico ospita tantissimi grandi eventi, ma sta diventando anche un luogo dove i cittadini possono praticare sport, ci stiamo impegnando molto in questo, anche con l'ad Nepi. Vogliamo che la comunità qui possa fare ogni genere di sport e penso che luogo migliore di questo non ci possa essere". Così Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, durante la presentazione del Rapporto Sport 2024. Tra i dati che emergono nello studio, uno più di alti risalta: non ci sono mai stati in Italia così tanti praticanti sportivi in forma continuativa come nel 2023, anno in cui, secondo i dati Istat sono stati 16,2 milioni di italiani: il 28,3% della popolazione con 3 o più anni di età. In 10 anni (2013- 2023), si registra un aumento considerevole di 3,6 milioni.

"Avere analisi e dati rigorosi è importante, ma c'è tanto lavoro ancora da fare con l'ISTAT. Dovremo aggiornare le nostre strutture per migliorarci ancora, ma siamo aperti a collaborazioni con chi vuole contribuire ad aumentare la conoscenza di questo settore", ha invece aggiunto Beniamino Quintieri, presidente dell'Istituto per il credito sportivo e culturale.