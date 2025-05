Francesca Brignone: Riabilitazione in corso dopo l'infortunio

"È stata una stagione pazzesca, adesso sto bene: tutto sta andando per il meglio, sono positiva": così Francesca Brignone, la sciatrice azzurra che sta proseguendo la lunga riabilitazione dopo il terribile infortunio di inizio aprile con la frattura di tibia, perone e crociato. "Sono un po' gelosa di chi adesso andrà a giocare a golf - racconta ai cronisti presenti al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese per la ventesima edizione della Golf Cup della Fondazione Vialli Mauro - perché io non posso fare sport".