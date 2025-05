Francesco Bagnaia a Le Mans: Determinato a Riscoprire il Feeling Vincente

"Gigi ha ragione, sa cosa posso dare. Sono il primo che si aspetta e pretende di più". Francesco Bagnaia, a Le Mans per il sesto appuntamento del mondiale MotoGP, parlando a Sky Sport ha condiviso il senso delle parole di Gigi Dall'Igna. Dopo Jerez il direttore generale di Ducati Corse, nel suo consueto blog post-gara, aveva parlato di un Bagnaia al di sotto delle aspettative.

"E' semplicemente una motivazione e io sto cercando di fare il possibile sia a casa che in pista per tornare ad avere certe sensazioni. Sto facendo il possibile e lo stesso il team per darmi quello che cerco, è qualcosa che si fa insieme. Al momento mi manca un po' di feeling, ma prima o poi lo troveremo. Spero più prima che poi" ha detto Pecco.

Sulla pista francese ha aggiunto: "Mi piace molto, ho fatto il mio primo podio in Moto3 e ci ho vinto in Moto2. In MotoGP ho ottenuto buone cose, vediamo quest'anno..."