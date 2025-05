Francesco Bagnaia: Prima fila al Gp della Gran Bretagna, sfida aperta con Alex Marquez

"Abbiamo fatto il massimo, dati i limiti nella tenuta dell'anteriore non si poteva rischiare di più e quindi la prima fila è un buon risultato, bisogna essere consapevoli!" Lo ha detto Francesco Bagnaia dopo le qualifiche del Gp della Gran Bretagna classe MotoGp. "Oggi pomeriggio cercheremo di dare qualcosa in più per chiudere il gap, specie con Alex che sta facendo la differenza", ha aggiunto il pilota Ducati, riferendosi al Marquez del team Gresini.

"Nella Sprint bisognerà spingere da subito tantissimo e verso fine gara si farà sentire il consumo della gomma dietro - ha spiegato -. Nella gara lunga di domani vedremo anche che gomma scegliere per l'anteriore, perchè la soft è davvero soft e va presto in crisi".