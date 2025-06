Francesco Bagnaia pronto a riscattarsi ad Aragón con Ducati

"Gli ultimi due GP non sono stati facili, abbiamo faticato tanto, ma anche lavorato duramente. Cosa che continueremo a fare qui ad Aragón sia in gara e poi nel test del lunedì. Questa è una pista che ho nel cuore, ho conquistato qui la mia prima vittoria in MotoGP, la prima con il Ducati Lenovo Team e al termine di un bellissimo duello proprio con Marc".

Reduce da due tappe del mondiale MotoGP non positive, Francesco Bagnaia si avvicina al prossimo appuntamento deciso a "partire da qui, da queste belle sensazioni e continuiamo a rimanere concentrati sul lavoro per poter tornare competitivi", aggiunge il pilota Ducati, terzo nella classifica del mondiale piloti.