Francesco Bagnaia pronto alla riscossa a Silverstone dopo Le Mans

"Il weekend di Le Mans non ci ha regalato tante soddisfazioni. Ero veloce, competitivo già dal venerdì, ma la doppia caduta in gara non mi ha permesso di concretizzare". Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), terzo nel mondiale piloti della MotoGP, prepara la riscossa a Silverstone. "L'obiettivo è avere più confidenza sul davanti per poter guidare come vorrei. A Silverstone sono andato sempre molto forte negli ultimi anni, il tracciato e l'atmosfera mi piacciono e non vedo l'ora di tornare a lavorare al box" aggiunge.