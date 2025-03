Francesco Bagnaia: sfide tecniche nella prima gara 2025, terzo sul podio

"Ci ho provato, ma davanti andavano più forte. Come spesso mi capita nelle sprint, fatico ad avvicinare chi é davanti. Il passo era comunque buono". Francesco Bagnaia, a Sky Sport, ha spiegato le difficoltà incontrate nella prima gara del 2025, che lo ha visto terzo sul podio. "Per domani ho diverse cose in testa, vedremo. Diciamo che oggi sono soddisfatto al 60%" ha aggiunto. "Se parto primo nella sprint va bene, se sono dietro faccio fatica a frenare come vorrei - ha spiegato ancora il pilota della Ducati ufficiale - E' anche un problema tecnico, di pesi forse, perché nella sprint c'è un serbatoio più piccolo".

Tre dei primi quattro piloti al traguardo hanno corso con la gomma morbida all'anteriore, ma Bagnaia conferma: "Avrei scelto comunque la dura davanti". Gli avversari "soprattutto sono partiti meglio. Mi é mancato un po' lo spunto al via e poi non mi aspettavo il calo della hard nel finale".

"E' stato un inverno complicato, abbiamo lavorato tanto, raccolti tanti dati - ha sottolineato ancora Bagnaia -. Finalmente da questa mattina ho guidato per due volte la stessa moto". Ma il vice campione del mondo non cerca alibi: "Con un Marc così in palla quest'anno non avrò scuse".