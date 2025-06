Francisco Conceicao confermato alla Juventus per il Mondiale per club

Non solo Randal Kolo Muani, anche Francisco Conceicao resterà alla Juventus per disputare il Mondiale per club. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del club bianconero, che ha confermato la permanenza del portoghese in vista della kermesse negli Stati Uniti. Il classe 2002, di proprietà del Porto, sarà a disposizione di Tudor per il torneo che la Juve inizierà il prossimo 19 giugno alle 3 (ora italiana) con il debutto nella fase a gironi contro l'Al-Ain.