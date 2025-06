Franco Carraro confermato candidato alla presidenza del CONI: nessun ricorso

Nessun ricorso contro la candidatura alla presidenza del CONI di Franco Carraro. Alle 18 sono scaduti i termini e gli unici ricorsi presentati, sono quelli di Saimon Conti e Ettore Thermes in opposizione alle rispettive esclusioni per le loro candidature alla Presidenza del CONI.

"Alle ore 18 di oggi, alla scadenza del termine fissato per eventuali ricorsi avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale del CONI, avvenute in data 5 giugno scorso, sono pervenuti i seguenti ricorsi presentati dai Sigg. Saimon Conti ed Ettore Thermes, in opposizione alle rispettive esclusioni per le loro candidature alla Presidenza del CONI - si legge in una nota - Il competente organo decisionale per esaminare tali ricorsi è la Commissione Verifica Poteri che è composta dal Collegio dei Revisori dei Conti del CONI, formato da Daria Perrotta, Pierpaolo Italia e Alberto De Nigro. Tale commissione deciderà entro le prossime 48 ore".

"Alla luce di quanto sopra esposto, in vista del Consiglio Nazionale Elettivo del 26 giugno a Roma, restano quindi confermate definitivamente le seguenti candidature, riportate in ordine alfabetico: Presidenza: Duccio Bartalucci, Luciano Buonfiglio, Franco Carraro, Mauro Checcoli, Pierluigi Giancamilli, Carlo Iannelli, Giuseppe Macchiarola, Luca Pancalli".