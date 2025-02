Franco Morbidelli entusiasta di rappresentare VR46: "Onore indossare i colori di Valentino Rossi"

"Sono veramente contento di essere qui. E' meraviglioso far parte dell'Academy di Valentino Rossi, ho avuto la fortuna di essere il primo pilota della VR46 e sono cresciuto a Tavullia. Ora ho di nuovo il piacere, la fortuna e l'onore di avere addosso i suoi colori, che aggiunti al mio verde e al blu mi ricordano la bandiera brasiliana che rappresenta le mie origini. Valentino è un'ispirazione, lo è stato e lo è ancora". Così Franco Morbidelli, pilota del VR46 team racing, nel corso del grande evento di presentazione della stagione della Motogp, in corso a Bangkok. Assente il suo compagno di squadra, Di Giannantonio che ha mandato i saluti con un video: "E' un peccato non essere presente a questo evento ma sono lì con la mente e con il cuore. Ci vediamo presto".