Fratellanza della Costa celebra il 68mo Zaffarancio a Napoli: uniti dall'amore per il mare

L'intento di divulgare con chiarezza e semplicità l'amore profondo e incondizionato per il mare, la vela e la navigazione. Una sorta di comunità spirituale internazionale che unisce persone indipendentemente dalla loro appartenenza etnica e culturale, dal loro credo politico e religioso. Questa è la Fratellanza della Costa che, nata in Cile nel lontano 1951, da sempre si fonda sulle regole contenute nell'Ottalogo. Otto regole di vita e comportamento che grazie alla passione per il mare diventano il motivo di vita trainante.

Nelle riunioni, chiamate Zaffaranci, si condividono esperienze, sogni e progetti legati al mare e alla navigazione. Argomenti scientifici, temi attinenti alla tradizione e alla conoscenza degli oceani. Come obiettivo gettare "fuori bordo" inutili preoccupazioni e tristezze quotidiane, sviluppando quell'amicizia fraterna fondata sul puro amore per come Il mare.

Al recente Zaffarancio nazionale di Primavera, il 68mo, tenuto a Napoli nei giorni scorsi, che ha visto presente una nutrita rappresentanza di tutte le tavole nazionali, sono state rinnovate le cariche che condurranno la Nave Italia per il prossimo biennio. Un'occasione per ritrovarsi, alla presenza del Gran Commodoro H.M. Lucio Panti, dello Scrivano Maggiore Alessio Wolodimeroff e di tutta la dirigenza.

Emozionante come sempre l'investitura dei nuovi Fratelli e la consegna dei riconoscimenti come "l'Ancora d'Argento" consegnata al velista e giornalista Rai Giulio Guazzini per i servigi resi alla Fratellanza della Costa finalizzati alla diffusione dei sacri valori dell'Ottalogo e dell'amore per il mare.