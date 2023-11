Galliani, portare Monza in A, la mia più grande impresa

"Per me vuol dire tanto, vuol dire la mia vita". Adriano Galliani, vicepresidente vicario del Monza, usa queste parole nel ricevere la Ghirlanda d'onore della Ficts, - l'Oscar della tv e del cinema sportivo - ricevuta a Palazzo Lombardia in mattinata, a margine della presentazione della 40esima edizione di Sport movies & tv. "Abbiamo preso il Monza nel 2018, da più di 20 anni stava tra serie C e D. Poi il 29 maggio alle 23.12 il Monza è approdato in serie A, con un mio pianto a dirotto che non aveva eguali con le Champions vinte con il Milan. Si è trattato di un sogno che si realizzava e questo è stato possibile grazie al mio maestro di vita, Silvio Berlusconi. Portare il Monza in serie A è stata la mia impresa più grande, che mi fa sognare tutte le notti".