Ganeshamoorthy, "Messaggi sulla mia pelle, sono ignoranti"

"Ieri non appena ho preso il cellulare non riuscivo a toccarlo perché scottava: quattrocento messaggi su Whatsapp, oltre mille richieste di amicizia su Instagram. Ho sentito tutta la famiglia, amici stretti. Persone che non conoscevo mi hanno fatto i complimenti. Forse l'unica cosa negativa erano alcune persone che mi scrivevano cose indelicate sul colore della pelle. Ancora nel 2024 sentire questa cosa è un po' triste. Vabbè gli ignoranti sono loro, a me scivola addosso". Lo afferma Rigivan Ganeshamoorthy, dopo la consegna della medaglia d'oro conquistata ieri nel lancio del disco nella categoria F52 alla Paralimpiadi.