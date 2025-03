Gasperini accetta il pareggio dell'Atalanta con il Venezia: "Poche recriminazioni"

"Questo è il calcio, che è pieno di partite combattute e giocate. C'è poco da rimproverare ai giocatori: hanno spinto e creato occasioni, contro un avversario tosto che ci ha impedito continuità nelle azioni. Se non riesci a sbloccare, corri anche dei rischi". Gian Piero Gasperini accetta senza recriminazioni il pareggio senza gol dell'Atalanta col Venezia: "In casa abbiamo incontrato il Torino, il Cagliari e il Venezia in cui non siamo andati in vantaggio e in due casi non abbiamo segnato. In trasferta abbiamo qualche spazio in più", la spiegazione che prova a darsi l'allenatore nerazzurro sul fattore campo un po' saltato nell'anno nuovo. Gasperini si esprime anche sui singoli in avanti: "Lookman rimane sempre il giocatore più vivace, ha concluso parecchie volte da posizione pericolosa. Anche Retegui ha avuto occasioni. In questo momento ci sta penalizzando la mancanza di precisione in casa". Ancora, sui cambi: "Maldini è appena rientrato e l'ho provato al posto di De Ketelaere, ma a Retegui tolto, perché ci accentravamo troppo faticando a creare gioco, mentre con Samardzic abbiamo costruito qualche situazione. Ma i ragazzi non devono abbattersi: chi nel primo tempo era in difficoltà nel secondo ha fatto comunque meglio". Sui punti persi contro avversari più deboli, il tecnico atalantino ha una teoria: "In questo periodo le differenze tra le squadre non sono così ampie, è una fase equilibrata in cui tutti hanno obiettivi da inseguire e chi è indietro cerca di migliorarsi per avere più chances. La salvezza, in questo senso è quasi più importante delle qualificazioni alle varie coppe: si sono viste spesso rimonte".