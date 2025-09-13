Acquista il giornale
Gasperini 'conta la Roma, non ho preclusioni in rosa'

'Tutti avranno la loro chance, gerarchie si possono cambiare'

di Redazione Sport
13 settembre 2025
"Mi aspetto tanto da tutti, non solo da Pellegrini e Dovbyk. E' importante la Roma e la stagione da fare". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, alla vigilia della sfida con il Torino.

"Chi non ha giocato deve arrivare al livello degli altri - ha aggiunto - Oggi c'è uno zoccolo duro, ma le gerarchie si possono cambiare durante la stagione. Non regalo niente a nessuno, ma non ho preclusioni. Nessuno è tagliato fuori, tutti avranno la propria chance".

Soffermandosi in particolare su Pellegrini ha risposto: "Per me è un centrocampista e deve giocare per quel ruolo. Alla fine è rimasto e per me va bene, è un giocatore di valore in più. Ha ripreso ad allenarsi con più intensità, ma non è alla stessa condizione degli altri. Sarà a disposizione, però ha bisogno di crescere e aumentare i giri del suo motore. Avrà tutta la possibilità di esserci utile durante il campionato".

Non risponde sul mercato perché "ora contano solo le gare di campionato" e dribbla a chi gli chiede delle promesse dei Friedkin, "C'è solo un lavoro da svolgere - dice Gasperini -. C'è la necessità di lavorare bene sotto l'aspetto economico e tecnico".

Infine sulla possibilità di vedere Dybala dal 1': "Ha lavorato bene queste due settimane, ma non so se ha i 90 minuti nelle gambe. Sicuramente è in crescita e si è visto già a Pisa".

